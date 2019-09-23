В 1 сезоне 10 серии сериала «Боб любит Абишолу» девушка отправляется на второе свидание с Чуквуэмекой. Чтобы бороться за сердце возлюбленной, Боб должен обрести уверенность. В то же время Тунде и Дотти становятся хорошими друзьями.
Related video
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
«У него свои обиды»: вот чем обернулся для Эмина конфликт с Крутым
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Второй Шатунов: вот что сказал Милохин о воссоздании «Ласкового мая»
Авторизация по e-mail