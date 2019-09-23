В 1 сезоне 1 серии сериала «Боб любит Абишолу» мелкий предприниматель из Детройта переживает сердечный приступ. Его спасает очаровательная мигратка из Нигерии, подрабатывающая медсестрой в городской больнице. Между ними вспыхивает взаимная симпатия.
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