Blood & Treasure
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 мая 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 13
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кровь и сокровища»
В 1 сезоне сериала «Кровь и сокровище» в центре событий оказывается специалист в области древних реликвий, который в прошлом работал сотрудником ФСБ. Однажды судьба сталкивает его с талантливой воровкой, которая занимается хищением произведений искусства. Девушка потеряла отца, которого очень любила, и считает Дэнни виновным в его смерти. Однако по иронии судьбы им придется сотрудничать. Вдвоем герои отправляются в долгое путешествие по следам опасного преступника, который развернул свою деятельность при помощи похищенных ценностей. Идя по следам террориста, «напарники» оказываются в эпицентре битвы за цивилизацию.
Список серий сериала Кровь и сокровищаГрафик выхода всех сериалов
Проклятие Клеопатры. Часть 1 The Curse of Cleopatra – Part I
Сезон 1 Серия 1
Проклятие Клеопатры. Часть 2 The Curse of Cleopatra – Part II
Сезон 1 Серия 2
Кодекс Хаваладара Code of the Hawaladar
Сезон 1 Серия 3
Секрет Мачо Гранде The Secret of Macho Grande
Сезон 1 Серия 4
Братство Сераписа The Brotherhood of Serapis
Сезон 1 Серия 5
Поезд-призрак Сьерра-Пердиды The Ghost Train of Sierra Perdida
Сезон 1 Серия 6
Побег из Касабланки Escape from Casablanca
Сезон 1 Серия 7
Ланчбокс судьбы The Lunchbox of Destiny
Сезон 1 Серия 8
Тень проекта Афина The Shadow of Projekt Athena
Сезон 1 Серия 9
Плата за месть The Wages of Vengeance
Сезон 1 Серия 10
Возвращение королевы Return of the Queen
Сезон 1 Серия 11
Наследие отца Legacy of the Father
Сезон 1 Серия 12
Месть Фарука The Revenge of Farouk
Сезон 1 Серия 13
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