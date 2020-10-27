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Киноафиша Сериалы Кровь Зевса Сезоны Сезон 1 Серия 2

Кровь Зевса 2020 2 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Кровь Зевса»
Призыв
Сезон 1 / Серия 1 27 октября 2020
Прошлое — лишь пролог
Сезон 1 / Серия 2 27 октября 2020
Нападение
Сезон 1 / Серия 3 27 октября 2020
Рождение монстра
Сезон 1 / Серия 4 27 октября 2020
Побег или смерть
Сезон 1 / Серия 5 27 октября 2020
Возвращение на Олимп
Сезон 1 / Серия 6 27 октября 2020
Поля мертвых
Сезон 1 / Серия 7 27 октября 2020
Война за Олимп
Сезон 1 / Серия 8 27 октября 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Кровь Зевса» показана сцена рождения Херона. Королева отдает дитя служанке на воспитание, чтобы муж его не убил. Херон ищет розовый куст на вершине горы, куда взбирается с огромным трудом.

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