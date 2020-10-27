В 1 сезоне 1 серии сериала «Кровь Зевса» чудовища нападают на людей, убивая их без пощады. Семья Херона находится в бедственном положении — даже собранную парнем руду никто не хочет покупать. Архонт Алексия преследует демона, прятавшегося в городе.
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