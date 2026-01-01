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Киноафиша Сериалы Кровь Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Кровь» (2018)

Актеры сериала «Кровь» Вся информация о сериале
Эдриан Данбар
Эдриан Данбар Adrian Dunbar
Каролина Майн Carolina Main
Дьярмуид Нойес
Дьярмуид Нойес Diarmuid Noyes
Michael Hogan Иэн Ллойд Андерсон
Иэн Ллойд Андерсон Ian Lloyd Anderson
Paul Crowley
Seán Duggan
Dez Breen
Ингрид Крейги
Ингрид Крейги Ingrid Craigie
Mary Hogan Мэй Хиггинс
Мэй Хиггинс Mae Higgins
Айне Ни Мхуири Áine Ní Mhuirí
Joe Gallagher
Джеральдин МакАлинден Geraldine McAlinden
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