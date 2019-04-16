Благослови этот бардак 2019 - 2020 2 серия 1 сезон
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Все серии 1 сезона «Благослови этот бардак»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 116 апреля 2019
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 223 апреля 2019
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 330 апреля 2019
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 47 мая 2019
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 514 мая 2019
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 621 мая 2019
О чем cерия
В 1 сезоне 2 серии сериала «Благослови этот бардак» пока мама Рио предлагает сжечь дом и забрать крупную сумму из страховой, Майк ищет способы реанимировать гиблую почву. А Рио пытается привести в порядок старый дом и наладить отношения с соседями.
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