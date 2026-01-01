Теперь даже тёртые кабачки после морозилки не превращаются в кашу: секрет узнал у звезды «Битвы шефов»

Фоторамки и картины – прошлый век: вот 3 способа недорого украсить стены – выглядит круто, а комната кажется больше

Кофейную гущу не выкидываю — она мне заменила соль и хлеб: 5 неожиданных лайфхаков для кухни и дачи

«Пилигрим» снова готов собрать 14 000 000 зрителей у экранов: в новом сезоне герой Васильева станет главным подозреваемым

Как Гимли попал на собрание «Братства кольца»? Гнома вообще не должно было быть в отряде — но Джексон не стал ничего объяснять

Советская цензура дважды «зарубила» «Место встречи»: Говорухин обижался 40 лет, но признал – так стало даже лучше

«Паки, паки, тест и херувимы»: Зиночку в морковном платье узнают 100/100 людей, но единицы угадают советский фильм по наряду мужчины

2,5 миллиарда часов на всех: эти 5 сериалов Netflix зрители чаще всего смотрят в 2026-м — «Очень странные дела» даже не в топ-3

«Ты мне тут свой тест не умничай»: только фанаты «Пса» продолжат 6 цитат Гнездилова верно — на №4 сыплются все

Он, она, столик в кафе, вино и… сложный тест: вспомните 5 знаменитых советских фильмов по кадру со свидания?