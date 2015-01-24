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Киноафиша Сериалы Черные паруса Сезоны Сезон 2 Серия 9

Черные паруса 2014 9 серия 2 сезон

9.3 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Черные паруса»
IX.
Сезон 2 / Серия 1 24 января 2015
X.
Сезон 2 / Серия 2 31 января 2015
XI.
Сезон 2 / Серия 3 7 февраля 2015
XII.
Сезон 2 / Серия 4 14 февраля 2015
XIII.
Сезон 2 / Серия 5 21 февраля 2015
XIV.
Сезон 2 / Серия 6 28 февраля 2015
XV.
Сезон 2 / Серия 7 7 марта 2015
XVI.
Сезон 2 / Серия 8 14 марта 2015
XVII.
Сезон 2 / Серия 9 21 марта 2015
XVIII.
Сезон 2 / Серия 10 28 марта 2015
О чем серия

Во 2 сезоне 9 серии сериала “Черные паруса” Элеонор скорбит по отцу. Отныне она объявляет войну Чарльзу Вейну и говорит Макс, что каждый житель острова должен решить, на чьей он стороне. Покинув таверну, проститутка советует Рэкхему как можно скорее отправляться в экспедицию. Тем временем в Чарльзтауне Флинт и миссис Барлоу беседуют с лордом Эшем. Миранда признается, что убийство Альфреда Гамильтона - ее затея. Флинт сообщает лорду, что многие пираты готовы стать законопослушными моряками или торговцами. Эш обещает обдумать его предложение. В гавани мистер Скотт и Дули замечают что-то неладное неподалеку от корабля. Когда наступают сумерки, судно атакуют Вейн со своими людьми.

Сильверу и Винсенту удается избежать резни на корабле. Чтобы расстроить планы Вейна, Сильвер перерезает форштаг, и корабль кренится на бок. Элеонор встречается с мистером Андерхиллом и заявляет, что хочет положить конец пиратству на острове. Тем временем ее люди нападают на команду Рэкхема. Спасшиеся Джек, Энн Бонни и Макс решают немедленно отплыть. Во время ужина с лордом Эшем Миранда понимает, что именно по его вине Томаса упекли в лечебницу, а их с Джеймсом выслали из Англии. Когда женщина высказывает свои догадки, помощник Эша убивает ее выстрелом в голову, а затем нападает на Флинта. Хорниголд и Дюфрейн берут Элеонор в плен и передают ее в руки испанцев. 
 

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