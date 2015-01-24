Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Черные паруса Сезоны Сезон 2 Серия 8

Черные паруса 2014 8 серия 2 сезон

8.6 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Черные паруса»
IX.
Сезон 2 / Серия 1 24 января 2015
X.
Сезон 2 / Серия 2 31 января 2015
XI.
Сезон 2 / Серия 3 7 февраля 2015
XII.
Сезон 2 / Серия 4 14 февраля 2015
XIII.
Сезон 2 / Серия 5 21 февраля 2015
XIV.
Сезон 2 / Серия 6 28 февраля 2015
XV.
Сезон 2 / Серия 7 7 марта 2015
XVI.
Сезон 2 / Серия 8 14 марта 2015
XVII.
Сезон 2 / Серия 9 21 марта 2015
XVIII.
Сезон 2 / Серия 10 28 марта 2015
О чем серия

Во 2 сезоне 8 серии сериала “Черные паруса” Флинт и его команда отправляются в Чарльзтаун. Мало-помалу мнение Эбигейл о пиратах начинает меняться в лучшую сторону. Особый интерес у нее вызывает Билли Бонс. По просьбе девушки Флинт рассказывает о прошлом Билли. Бывшая управляющая борделя, миссис Мэйплтон, шпионит за проститутками по приказу Элеонор. Мадам рассказывает Гатри о загадочном исчезновении Шарлотты, а также о намерениях Макс и Рэкхема отправиться за золотом “Урки-де-Лима”. Тем временем Винсент, один из двух пиратов, знающих правду об “Урке”, убивает второго осведомленного пирата, Николаса. Сильвер в шоке от произошедшего. 

Рэкхем, Макс и их сообщник, квартирмейстер Фезерстоун, решают, что добытое золото безопаснее всего будет хранить в крепости. Тем временем Флинт прибывает в Чарльзтаун. Выясняется, что причина ненависти лорда Эша к пиратам кроется в прошлом: несколько лет назад Флинт из мести убил Альфреда Гамильтона, отца Томаса и друга Питера. Девушка предупреждает капитана, что ему опасно оставаться в городе. Однако Флинт вместе с Мирандой сходит на берег. Вейн убивает и распинает Ричарда Гатри как предателя, а затем отправляется в Чарльзтаун, чтобы получить желанный выкуп за Эбигейл. 
 

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Как приручить дракона
Как приручить дракона 32 комментария
Герои анекдотов
Герои анекдотов 5 комментариев
Смурфики в кино
Смурфики в кино 8 комментариев
До финала еще есть время: график выхода серий нового аниме «Молчаливая ведьма»
«Экипаж» Митты должен был закончиться смертью, но не захотели расстраивать Брежнева: вот что было в финале
В какой серии «Бригады» умирает мама Саши Белого? Этот момент меняет все
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова
«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог
«Выделялась скулами и губами алого цвета»: ИИ создал портрет Махидевран по историческим описаниям — сценаристы все же не промахнулись (фото)
$49 млн за 4 дня: новый «Истребитель демонов» побил очередной важный рекорд — зрители из России уже завидуют японцам
«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя
Шизофрения, алкоголь, нищета: кучерявый красавчик из «Обитаемого острова» спустя 17 лет стал инвалидом и живет на пенсию матери
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше