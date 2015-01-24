Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Черные паруса Сезоны Сезон 2 Серия 7

Черные паруса 2014 7 серия 2 сезон

8.4 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Черные паруса»
IX.
Сезон 2 / Серия 1 24 января 2015
X.
Сезон 2 / Серия 2 31 января 2015
XI.
Сезон 2 / Серия 3 7 февраля 2015
XII.
Сезон 2 / Серия 4 14 февраля 2015
XIII.
Сезон 2 / Серия 5 21 февраля 2015
XIV.
Сезон 2 / Серия 6 28 февраля 2015
XV.
Сезон 2 / Серия 7 7 марта 2015
XVI.
Сезон 2 / Серия 8 14 марта 2015
XVII.
Сезон 2 / Серия 9 21 марта 2015
XVIII.
Сезон 2 / Серия 10 28 марта 2015
О чем серия

Во 2 сезоне 7 серии сериала “Черные паруса” Элеонор убеждает бывшую пленницу довериться Миранде и капитану Флинту. В Нассау возвращаются два пирата, посланные следить за испанцами. Они сообщают, что все золото “Урки-де-Лима” увезли два испанских корабля. В рядах морских разбойников начинается раскол. Одни, подобно Билли Бонсу, готовы следовать за Флинтом, который намерен вернуть Эбигейл отцу. Дюфрейн и его сторонники собираются выдать капитана властям в обмен на помилование. В борделе Макс избавляется от всех улик, которые могли бы бросить тень на Энн Бонни. В благодарность та рассказывает проститутке историю своего знакомства с Джеком Рэкхемом. Когда-то он спас ее от мужа-тирана. 

Тем временем Элеонор пытается вывести Эбигейл из крепости. На полдороги их догоняет Вейн и напоминает любовнице обо всем, что сделал для нее. Элеонор остается глуха к его мольбам и уводит пленницу прочь. Сильвер сообщает Макс, что на самом деле золото “Урки” по-прежнему на месте, и стеречь его некому - все испанские моряки умерли от болезней. Он спрашивает проститутку, не знает ли она капитана, готового отправиться в экспедицию. Ричард Гатри возвращается из города, когда его карету на пустынной дороге останавливают неизвестные.
 

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Как приручить дракона
Как приручить дракона 32 комментария
Герои анекдотов
Герои анекдотов 5 комментариев
Смурфики в кино
Смурфики в кино 8 комментариев
«Монолог фармацевта» и еще 6 аниме, которые особо отличились в 2025 году: упускать их ни в коем случае нельзя
«Мажор дорос до царя», но все равно играет самого себя: Прилучного в образе Салтана раскритиковали в Сети
Маньяк написал о своих преступлениях книгу — а теперь вышел сериал: в «Дыме» показана правда, в которую не хочется верить
Целых 4 героя «Великолепного века» — чистая фантазия сценаристов: их придумали ради интриги и рейтингов
«Выделялась скулами и губами алого цвета»: ИИ создал портрет Махидевран по историческим описаниям — сценаристы все же не промахнулись (фото)
Тест для поклонников кино СССР: выберите любимый фильм, а ИИ расскажет главное про ваш характер
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя
Шизофрения, алкоголь, нищета: кучерявый красавчик из «Обитаемого острова» спустя 17 лет стал инвалидом и живет на пенсию матери
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше