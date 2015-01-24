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Киноафиша Сериалы Черные паруса Сезоны Сезон 2 Серия 6

Черные паруса 2014 6 серия 2 сезон

8.2 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Черные паруса»
IX.
Сезон 2 / Серия 1 24 января 2015
X.
Сезон 2 / Серия 2 31 января 2015
XI.
Сезон 2 / Серия 3 7 февраля 2015
XII.
Сезон 2 / Серия 4 14 февраля 2015
XIII.
Сезон 2 / Серия 5 21 февраля 2015
XIV.
Сезон 2 / Серия 6 28 февраля 2015
XV.
Сезон 2 / Серия 7 7 марта 2015
XVI.
Сезон 2 / Серия 8 14 марта 2015
XVII.
Сезон 2 / Серия 9 21 марта 2015
XVIII.
Сезон 2 / Серия 10 28 марта 2015
О чем серия

Во 2 сезоне 6 серии сериала “Черные паруса” Флинт и Вейн прекращают драку по приказу Элеонор Гатри. Капитан Флинт обещает, что прекратит осаду крепости в обмен на Эбигейл Эш. Тем временем пираты ждут новостей на берегу. Внезапное появление Билли Бонса становится для них радостным событием. Несмотря на строгий запрет, Логан, чтобы скоротать время, отправляется к проституткам. В таверне Миранда, Флинт, Вейн и семейство Гатри обсуждают план спасения Нассау. Флинт уверен, что если пираты вернут Эшу родную дочь, все они могут надеяться на помилование. Вейн, недовольный таким поворотом дел, уходит с собрания. Рэкхем, получив собственный корабль, отправляется в плавание. 

Пираты засыпают Билли Бонса вопросами о том, что произошло между ним и Флинтом. В борделе проститутка по имени Шарлотта выманивает у Логана информацию о золоте “Урки-де-Лима”. Узнав об этом, Энн Бонни врывается в комнату и требует у пирата точные координаты галеона. В ответ Логан оскорбляет ее, за что получает нож в горло. Следом за ним Энн убивает Шарлотту. Чтобы об этом никто не узнал, Сильвер придумывает историю о побеге двух влюбленных. Флинт возвращается в лагерь и рассказывает пиратам о своем плане. Хорниголд недоволен, ведь при этом раскладе крепость остается у Вейна. Элеонор Гатри освобождает Эбигейл. 
 

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