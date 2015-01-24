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Киноафиша Сериалы Черные паруса Сезоны Сезон 2 Серия 5

Черные паруса 2014 5 серия 2 сезон

7.7 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Черные паруса»
IX.
Сезон 2 / Серия 1 24 января 2015
X.
Сезон 2 / Серия 2 31 января 2015
XI.
Сезон 2 / Серия 3 7 февраля 2015
XII.
Сезон 2 / Серия 4 14 февраля 2015
XIII.
Сезон 2 / Серия 5 21 февраля 2015
XIV.
Сезон 2 / Серия 6 28 февраля 2015
XV.
Сезон 2 / Серия 7 7 марта 2015
XVI.
Сезон 2 / Серия 8 14 марта 2015
XVII.
Сезон 2 / Серия 9 21 марта 2015
XVIII.
Сезон 2 / Серия 10 28 марта 2015
О чем серия

Во 2 сезоне 5 серии сериала “Черные паруса” Джон Сильвер прячет выжившего Бонса в хижине. Он пытается внушить пленнику, что Флинт вовсе не хотел убивать Гейтса. Тем временем Миранда пытается придумать, как спасти остров. Во флешбэке рассказывается о том, как Джеймс МакГроу вернулся в Лондон после нескольких месяцев жизни в Нассау. Он сообщает Гамильтону и Эшу, что жена и ребенок нынешнего губернатора острова погибли от рук пиратов. Добиться для них помилования будет крайне сложно. В настоящем, изрядно обстреляв крепость из орудий, Флинт велит своей команде приготовиться к штурму. На берегу его встречает Миранда. 

Выясняется, что в прошлом отец Томаса отправил сына в лечебницу для душевнобольных. Джеймса и Миранду вынуждают покинуть Лондон. Теперь же миссис Барлоу рассказывает Флинту о пленнице Вейна и просит его, освободив девушку, вернуть ее отцу. Возможно, это станет первым шагом на пути к новому, законопослушному Нассау. Мужчина сомневается в этом, ведь за прошедшие годы Питер Эш наверняка изменил свои взгляды. Ричард Гатри также пытается уговорить дочь заняться законным бизнесом. Флинт вспоминает Томаса Гамильтона и возникшие между ними чувства. Погрузившись в воспоминания, он не замечает, что в таверне его подстерегает Чарльз Вейн. 
 

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