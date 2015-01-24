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Киноафиша Сериалы Черные паруса Сезоны Сезон 2 Серия 4

Черные паруса 2014 4 серия 2 сезон

8.3 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Черные паруса»
IX.
Сезон 2 / Серия 1 24 января 2015
X.
Сезон 2 / Серия 2 31 января 2015
XI.
Сезон 2 / Серия 3 7 февраля 2015
XII.
Сезон 2 / Серия 4 14 февраля 2015
XIII.
Сезон 2 / Серия 5 21 февраля 2015
XIV.
Сезон 2 / Серия 6 28 февраля 2015
XV.
Сезон 2 / Серия 7 7 марта 2015
XVI.
Сезон 2 / Серия 8 14 марта 2015
XVII.
Сезон 2 / Серия 9 21 марта 2015
XVIII.
Сезон 2 / Серия 10 28 марта 2015
О чем серия

Во 2 сезоне 4 серии сериала “Черные паруса” выясняется, что “ценным грузом” Лоу была похищенная дочь лорда Эша Эбигейл. Флинт предлагает Вейну мирно сдать форт Хорниголду, иначе битвы не миновать. Элеонор сообщает любовнику, что его положение при осаде крайне невыгодное - Хорниголд наверняка рассказал Флинту обо всех слабых местах крепости, и при атаке тот воспользуется своими знаниями. Корабль, захваченный Флинтом, бросает якорь в порту Нассау. Элеонор пытается отговорить капитана от идеи атаковать форт - главную защиту острова от британцев и испанцев. Во флешбеке Томас ожидает прибытия своего отца, лорда Альфреда Гамильтона - тот хочет выслушать планы сына по борьбе с пиратством. Томас поддерживает идею Джеймса о помиловании морских разбойников, чем навлекает на себя гнев отца. 

Вейн просит Эбигейл написать письмо ее отцу. В обмен на жизнь девушки капитан требует у лорда Эша 250 000 фунтов. Тем временем Сильвер отправляется на берег, чтобы распустить среди пиратов слухи о Чарльзе Вейне. Там он узнает о возвращении Билли Бонса. Ричард Гатри приезжает в город, чтобы помочь дочери. Пастор Ламбрик рассказывает Миранде о пленнице Вейна. Женщина вспоминает, что единственным, кто когда-то поддержал идеи ее мужа, был лорд Питер Эш. Тем временем Флинт начинает атаку на крепость. 

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