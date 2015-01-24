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Киноафиша Сериалы Черные паруса Сезоны Сезон 2 Серия 3

Черные паруса 2014 3 серия 2 сезон

8.8 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Черные паруса»
IX.
Сезон 2 / Серия 1 24 января 2015
X.
Сезон 2 / Серия 2 31 января 2015
XI.
Сезон 2 / Серия 3 7 февраля 2015
XII.
Сезон 2 / Серия 4 14 февраля 2015
XIII.
Сезон 2 / Серия 5 21 февраля 2015
XIV.
Сезон 2 / Серия 6 28 февраля 2015
XV.
Сезон 2 / Серия 7 7 марта 2015
XVI.
Сезон 2 / Серия 8 14 марта 2015
XVII.
Сезон 2 / Серия 9 21 марта 2015
XVIII.
Сезон 2 / Серия 10 28 марта 2015
О чем серия

Во 2 сезоне 3 серии сериала “Черные паруса” вернувшиеся из экспедиции пираты решают пришвартоваться не в Нассау, а неподалеку, на острове Нью-Провиденс. В дальнейшем Флинт намерен вернуться за золотом “Урки”, поэтому отправляет обратно двух человек, чтобы они следили за испанцами. Также в грядущем плавании капитан собирается заручиться поддержкой Хорниголда.  Нед Лоу заключает сделку с Чарльзом Вейном. Элеонор приходит к Миранде и просит устроить встречу с мистером Андерхиллом, в доме которого укрывается ее отец. Прибыв в Нассау, Сильвер и Флинт понимают, что форт больше не принадлежит Хорниголду.

Вейн хочет выяснить, что за ценный груз прячет на своем борту Нед Лоу. За помощью он отправляется к Макс. Проститутка готова помочь в обмен на корабль для Энн Бонни и Рэкхема. На глазах у всех Вейн восстанавливает авторитет своего бывшего квартирмейстера. Затем Вейн навещает Лоу на его корабле под предлогом сотрудничества. Пока Вейн отвлекает капитана, его люди расправляются с экипажем “Причуды”. Затем Вейн отрезает Лоу голову и преподносит ее Элеонор. Тем временем Флинт и Хорниголд объединяют свои усилия для экспедиции. Но прежде им необходимо нейтрализовать угрозу, исходящую от Чарльза Вейна. 

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