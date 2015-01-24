Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Черные паруса Сезоны Сезон 2 Серия 2

Черные паруса 2014 2 серия 2 сезон

8.8 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Черные паруса»
IX.
Сезон 2 / Серия 1 24 января 2015
X.
Сезон 2 / Серия 2 31 января 2015
XI.
Сезон 2 / Серия 3 7 февраля 2015
XII.
Сезон 2 / Серия 4 14 февраля 2015
XIII.
Сезон 2 / Серия 5 21 февраля 2015
XIV.
Сезон 2 / Серия 6 28 февраля 2015
XV.
Сезон 2 / Серия 7 7 марта 2015
XVI.
Сезон 2 / Серия 8 14 марта 2015
XVII.
Сезон 2 / Серия 9 21 марта 2015
XVIII.
Сезон 2 / Серия 10 28 марта 2015
О чем серия

Во 2 сезоне 2 серии сериала “Черные паруса” командир “Скарборо” подвергает изощренным пыткам пленника, который оказывается Билли Бонсом. Во флешбэке Джеймс МакГроу и Томас Гамильтон обсуждают, каким образом британские власти могут вернуть контроль над пиратским Нассау. По мнению Джеймса, единственный способ - создать на острове колонию во главе с честным губернатором. Позже МакГроу вступает в драку с офицерами, которые отпускают оскорбительные намеки в адрес его самого, Томаса и Миранды. В настоящем Сильвер обдумывает, как посеять разлад в рядах пиратов - и ему это удается. Флинт дает Дюфрейну совет не поворачивать на восток, чтобы сократить путь, однако тот поступает по-своему. 

Квартирмейстер “Причуды” Микс обращается к Элеонор за помощью. Ему кажется, что Лоу замышляет что-то недоброе. Во время заседания консорциума капитан Лоуренс рассказывает о проблемах, возникших у него во время последней сделки. Дело в том, что фамилия Гатри больше не пользуется авторитетом. В баре Лоу, желая запугать Элеонор, на ее глазах убивает Микса, а затем О’Мэлли. Рэкхем замечает, что между Энн и Макс что-то происходит. Поразмыслив, он приходит к выводу, что им выгоднее работать втроем. На пути в Нассау пиратам попадается торговый корабль. Дюфрейн хочет атаковать его, но в бою команда убеждается, что новый капитан в подметки не годится прежнему. Бразды правления снова переходят в руки Флинта.
 

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Как приручить дракона
Как приручить дракона 32 комментария
Герои анекдотов
Герои анекдотов 5 комментариев
Смурфики в кино
Смурфики в кино 8 комментариев
«Монолог фармацевта» и еще 6 аниме, которые особо отличились в 2025 году: упускать их ни в коем случае нельзя
«Экипаж» Митты должен был закончиться смертью, но не захотели расстраивать Брежнева: вот что было в финале
Если детективы на НТВ уже надоели, включайте эти новинки: 3 российских сериалов 2025 года
Шизофрения, алкоголь, нищета: кучерявый красавчик из «Обитаемого острова» спустя 17 лет стал инвалидом и живет на пенсию матери
«Яркая картинка про людей в трико»: критик посмотрел «Фантастическую четверку» — объяснил, почему ждать чуда от Marvel не стоит
Целых 4 героя «Великолепного века» — чистая фантазия сценаристов: их придумали ради интриги и рейтингов
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
$49 млн за 4 дня: новый «Истребитель демонов» побил очередной важный рекорд — зрители из России уже завидуют японцам
«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя
Тест для поклонников кино СССР: выберите любимый фильм, а ИИ расскажет главное про ваш характер
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше