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Киноафиша Сериалы Черные паруса Сезоны Сезон 2 Серия 10

Черные паруса 2014 10 серия 2 сезон

9.7 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Черные паруса»
IX.
Сезон 2 / Серия 1 24 января 2015
X.
Сезон 2 / Серия 2 31 января 2015
XI.
Сезон 2 / Серия 3 7 февраля 2015
XII.
Сезон 2 / Серия 4 14 февраля 2015
XIII.
Сезон 2 / Серия 5 21 февраля 2015
XIV.
Сезон 2 / Серия 6 28 февраля 2015
XV.
Сезон 2 / Серия 7 7 марта 2015
XVI.
Сезон 2 / Серия 8 14 марта 2015
XVII.
Сезон 2 / Серия 9 21 марта 2015
XVIII.
Сезон 2 / Серия 10 28 марта 2015
О чем серия

Во 2 сезоне 10 серии сериала “Черные паруса” Вейн и его люди узнают о грядущей казни Флинта и собираются ее предотвратить. На другой половине корабля Бонс, Сильвер и другие пленники сидят, закованные в цепи. Билли Бонс говорит Сильверу, что пираты хотят видеть его своим квартирмейстером. Внезапно появившиеся люди Вейна хватают Джона и куда-то уводят. Выясняется, что Дженкс и Винсент собираются бежать, но прежде они хотят переманить людей Флинта на свою сторону. Сильвер отказывается им помогать, завязывается схватка. Дженкс укладывает Сильвера на стол и начинает ломать его ногу обухом топора. Тем временем в Чарльзтауне идет суд над Флинтом. Внезапно появившийся Чарльз Вейн зачитывает отрывки из дневника Эбигейл, где девушка хорошо отзывается о капитане и его людях. Прокурор успокаивает Эша - присяжные уже вынесли пирату приговор. 

Перед казнью люди Вейна захватывают оружие на стенах города, и, развернув пушки, открывают огонь по Чарльзтауну. Среди горожан начинается паника, в хаосе Флинт смертельно ранит Эша. Вместе с Вейном он возвращается на корабль. Билли Бонс спасает Сильвера от гибели, однако позднее доктору Хоуэллу приходится ампутировать поврежденную ногу Джона. Придя в себя, парень узнает о том, что он назначен квартирмейстером. Также до Флинта доходят новости об аресте Элеонор Гатри. Рэкхем и Энн Бонни возвращаются в Нассау с золотом “Урки-де-Лима”. 
 

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