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Киноафиша Сериалы Черные паруса Сезоны Сезон 2 Серия 1

Черные паруса 2014 1 серия 2 сезон

8.7 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Черные паруса»
IX.
Сезон 2 / Серия 1 24 января 2015
X.
Сезон 2 / Серия 2 31 января 2015
XI.
Сезон 2 / Серия 3 7 февраля 2015
XII.
Сезон 2 / Серия 4 14 февраля 2015
XIII.
Сезон 2 / Серия 5 21 февраля 2015
XIV.
Сезон 2 / Серия 6 28 февраля 2015
XV.
Сезон 2 / Серия 7 7 марта 2015
XVI.
Сезон 2 / Серия 8 14 марта 2015
XVII.
Сезон 2 / Серия 9 21 марта 2015
XVIII.
Сезон 2 / Серия 10 28 марта 2015
О чем серия

Во 2 сезоне 1 серии сериала “Черные паруса” Флинт собирается проникнуть на уцелевший испанский корабль и захватить его - это единственный шанс спастись. Вместе с Сильвером они пробираются на борт под покровом ночи и убивают дозорного, но тут же попадаются испанцам. Во время допроса Сильвер притворяется, что готов сотрудничать с хозяевами корабля, а затем нападает на них и освобождает Флинта. На помощь им приходит подоспевшая команда “Моржа”. Во флешбэке рассказывается о прошлом капитана Флинта, настоящее имя которого - Джеймс МакГроу. В 1705 году, будучи лейтенантом Королевского флота, он знакомится с лордом Томасом Гамильтоном, мечтающим искоренить пиратство в Вест-Индии, а также его женой Мирандой. 

В Нассау назревает конфликт между Элеонор и Недом Лоу, капитаном “Причуды”. Выясняется, что за спиной у Гатри свои дела с капитанами ведет Макс. Возмущенная Энн Бонни требует выставить интриганку на улицу. Ночью проститутка приходит в комнату Энн и соблазняет ее. Дюфрейн сообщает Сильверу и Флинту, что после прибытия в Нассау они будут исключены из команды, а также лишатся всех прав на свою долю добычи. Когда пленники остаются наедине, Сильвер высказывает предположение, что Флинт не отступится просто так и вернет себе статус капитана, власть и золото. Флинт подтверждает его догадки. 
 

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