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Киноафиша Сериалы Черные паруса Сезоны Сезон 2 Актеры и роли

Актёры 2 сезона сериала «Черные паруса» (2015)

Актеры сериала «Черные паруса» Вся информация о сериале
Тоби Стивенс
Тоби Стивенс Toby Stephens
Ханна Нью
Ханна Нью Hannah New
Eleanor Guthrie Люк Арнольд
Люк Арнольд Luke Arnold
John Silver Джессика Паркер Кеннеди
Джессика Паркер Кеннеди Jessica Parker Kennedy
Max Том Хоппер
Том Хоппер Tom Hopper
Зэк МакГоун
Зэк МакГоун Zach McGowan
Captain Charles Vane Тоби Шмитц
Тоби Шмитц Toby Schmitz
Клара Пэджет
Клара Пэджет Clara Paget
Anne Bonny
Луиз Барнс Louise Barnes
Miranda Barlow
Хаким Кае-Казим
Хаким Кае-Казим Hakeem Kae-Kazim
Mr. Scott Шон Майкл
Шон Майкл Sean Cameron Michael
Richard Guthrie Руперт Пенри-Джонс
Руперт Пенри-Джонс Rupert Penry-Jones
Meganne Young
Дэвид Дюка David Dukas
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