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Актёры 2 сезона сериала «Черные паруса» (2015)
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Актеры сериала «Черные паруса»
Вся информация о сериале
Тоби Стивенс
Toby Stephens
Ханна Нью
Hannah New
Eleanor Guthrie
Люк Арнольд
Luke Arnold
John Silver
Джессика Паркер Кеннеди
Jessica Parker Kennedy
Max
Том Хоппер
Tom Hopper
Зэк МакГоун
Zach McGowan
Captain Charles Vane
Тоби Шмитц
Toby Schmitz
Клара Пэджет
Clara Paget
Anne Bonny
Луиз Барнс
Louise Barnes
Miranda Barlow
Хаким Кае-Казим
Hakeem Kae-Kazim
Mr. Scott
Шон Майкл
Sean Cameron Michael
Richard Guthrie
Руперт Пенри-Джонс
Rupert Penry-Jones
Meganne Young
Дэвид Дюка
David Dukas
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