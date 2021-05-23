В 3 сезоне 4 серии сериала «Черный понедельник» Мо старается не отставать от Номи, но он уже не может веселиться так, как раньше. Зари сталкивается с мощным сопротивлением, а организация похорон пастора Ньюэлла оборачивается настоящим кошмаром...