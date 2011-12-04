Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Турбозавры. Зимние приключения" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Черное зеркало Сезоны Сезон 1 Серия 1

Черное зеркало 2011 1 серия 1 сезон

7.9 Оцените
11 голосов
Все серии 1 сезона «Черное зеркало»
Государственный гимн
Сезон 1 / Серия 1 4 декабря 2011
15 миллионов баллов
Сезон 1 / Серия 2 11 декабря 2011
Всё твое прошлое
Сезон 1 / Серия 3 18 декабря 2011
О чем cерия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Черное зеркало» некие люди похищают молодую герцогиню и грозятся ее казнить. Похитителям вовсе не нужны деньги, у них другое требование — премьер-министр Майкл должен совокупиться со свиньей в прямом эфире.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
BTS: Yet to Come in Cinemas 158 комментариев
Разбой 1 комментарий
В эфире
В эфире 13 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Приложение киноафиши