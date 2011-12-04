В 1 сезоне 1 серии сериала «Черное зеркало» некие люди похищают молодую герцогиню и грозятся ее казнить. Похитителям вовсе не нужны деньги, у них другое требование — премьер-министр Майкл должен совокупиться со свиньей в прямом эфире.
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