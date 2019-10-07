Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Любовь-Морковь. Восстание машин" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Черная молния Сезоны Сезон 3 Серия 8

Черная молния 2018 8 серия 3 сезон

7.4 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Черная молния»
Книга захвата. Глава первая: Рождение Черного Дрозда
Сезон 3 / Серия 1 7 октября 2019
Книга захвата. Глава вторая: Тасбих Мэриам
Сезон 3 / Серия 2 14 октября 2019
Книга захвата. Глава третья: Голубая мечта агента Оделла
Сезон 3 / Серия 3 21 октября 2019
Книга захвата. Глава третья: Голубая мечта агента Оделла
Сезон 3 / Серия 4 28 октября 2019
Книга захвата. Глава пятая: Реквием по Тэйвону
Сезон 3 / Серия 5 11 ноября 2019
Книга сопротивления. Глава первая: Достучаться до небес
Сезон 3 / Серия 6 18 ноября 2019
Книга сопротивления. Глава вторая: Опус Хендерсона
Сезон 3 / Серия 7 25 ноября 2019
Книга сопротивления. Глава третья: Битва за Франклин Террас
Сезон 3 / Серия 8 2 декабря 2019
Книга сопротивления. Глава четвертая: Кризис на Земле
Сезон 3 / Серия 9 9 декабря 2019
Книга Марковии. Глава первая: Возрождение благословений и проклятий
Сезон 3 / Серия 10 20 января 2020
Книга Марковии. Глава вторая: Зависимость Линн
Сезон 3 / Серия 11 27 января 2020
Книга Марковии. Глава третья: Потерявший мать
Сезон 3 / Серия 12 3 февраля 2020
Книга Марковии. Глава четвертая: Оружие к бою
Сезон 3 / Серия 13 10 февраля 2020
Книга войны. Глава первая: Возвращение домой
Сезон 3 / Серия 14 24 февраля 2020
Книга войны. Глава вторая: За свободу надо платить
Сезон 3 / Серия 15 2 марта 2020
Книга войны. Глава третья: Освобождение
Сезон 3 / Серия 16 9 марта 2020
О чем cерия

В 3 сезоне 8 серии сериала «Черная молния» Джефферсон восстает против организации ASA, в то время как Тобиас целенаправленно манипулирует Линн в лаборатории. Над всеми жителями Фриленда нависает угроза, предотвратить которую будет непросто.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Путешественница во времени
Путешественница во времени 1 комментарий
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы 27 комментариев
Поехавшая
Поехавшая 50 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Приложение киноафиши