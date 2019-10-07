Книга захвата. Глава первая: Рождение Черного Дрозда
Сезон 3 / Серия 17 октября 2019
Книга захвата. Глава вторая: Тасбих Мэриам
Сезон 3 / Серия 214 октября 2019
Книга захвата. Глава третья: Голубая мечта агента Оделла
Сезон 3 / Серия 321 октября 2019
Книга захвата. Глава третья: Голубая мечта агента Оделла
Сезон 3 / Серия 428 октября 2019
Книга захвата. Глава пятая: Реквием по Тэйвону
Сезон 3 / Серия 511 ноября 2019
Книга сопротивления. Глава первая: Достучаться до небес
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Книга сопротивления. Глава вторая: Опус Хендерсона
Сезон 3 / Серия 725 ноября 2019
Книга сопротивления. Глава третья: Битва за Франклин Террас
Сезон 3 / Серия 82 декабря 2019
Книга сопротивления. Глава четвертая: Кризис на Земле
Сезон 3 / Серия 99 декабря 2019
Книга Марковии. Глава первая: Возрождение благословений и проклятий
Сезон 3 / Серия 1020 января 2020
Книга Марковии. Глава вторая: Зависимость Линн
Сезон 3 / Серия 1127 января 2020
Книга Марковии. Глава третья: Потерявший мать
Сезон 3 / Серия 123 февраля 2020
Книга Марковии. Глава четвертая: Оружие к бою
Сезон 3 / Серия 1310 февраля 2020
Книга войны. Глава первая: Возвращение домой
Сезон 3 / Серия 1424 февраля 2020
Книга войны. Глава вторая: За свободу надо платить
Сезон 3 / Серия 152 марта 2020
Книга войны. Глава третья: Освобождение
Сезон 3 / Серия 169 марта 2020
О чем cерия
В 3 сезоне 5 серии сериала «Черная молния» личность Аниссы может быть раскрыта, а пациентом под номером 49 оказывается не кто иной, как Тобиас. Когда информация доходит до Линн, она предлагает Оделлу уничтожить подопытного.
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