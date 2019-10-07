В 3 сезоне 3 серии сериала «Черная молния» Линн узнает, что Джефферсон заключил сделку с агентом Оделлом, предварительно не посоветовавшись с ней. Ситуация пагубно отражается на их взаимоотношениях, в то время как Анисса и Грейс воссоединяются.