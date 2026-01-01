Клянчу лотки от яиц у всей родни — бесценная вещь для дачи и дома: показываю 5 идей, которые выручат любую хозяйку

После 60 лет эти 5 опор важнее детей и внуков: что помогает сохранять ясную голову и богатырское здоровье долгожителям

В августе скупаю губки в Fix Price пачками, но посуду ими не мою: нашла 7 применений для дома и дачи

Сразу после «Человека-паука» побегу в кино на эту новинку — «самый приятный сюрприз этого лета»: рейтинг со старта 7+

Лучшие сериалы НТВ 2026 года: 6 детективов и драм, ради которых стоит включить телевизор

«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)

Шерлок вышел на пенсию и попал в «10 негритят» в свежем детективе Netflix: 4 серии, 1 тело и целых 12 подозреваемых

Он здесь, за этим домиком стоит – и дует во все горло: Кологривый после «Слова пацана» вновь станет «сказочным» злодеем (первое фото)

НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах

Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит