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Киноафиша Сериалы Черная молния Сезоны Сезон 2 Серия 9

Черная молния 2018 9 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Черная молния»
Книга последствий. Глава первая: Восстание детей зелёного света
Сезон 2 / Серия 1 9 октября 2018
Книга последствий. Глава вторая: Блюз чёрного Иисуса
Сезон 2 / Серия 2 16 октября 2018
Книга последствий. Глава третья: мастер Лаури
Сезон 2 / Серия 3 23 октября 2018
Книга последствий. Глава четвёртая: Сквозящий монстр
Сезон 2 / Серия 4 30 октября 2018
Книга крови. Глава первая: Реквием
Сезон 2 / Серия 5 13 ноября 2018
Книга крови. Глава вторая: Пёрди
Сезон 2 / Серия 6 20 ноября 2018
Книга крови. Глава третья: Санже
Сезон 2 / Серия 7 27 ноября 2018
Книга восстания. Глава первая: Побег
Сезон 2 / Серия 8 4 декабря 2018
Книга восстания. Глава вторая: Дар волхвов
Сезон 2 / Серия 9 11 декабря 2018
Книга восстания. Глава третья: Черные ангелочки
Сезон 2 / Серия 10 21 января 2019
Книга секретов. Глава первая: Блудный сын
Сезон 2 / Серия 11 28 января 2019
Книга секретов. Глава вторая: Праведный и неправедный
Сезон 2 / Серия 12 4 февраля 2019
Книга секретов. Глава третья: Столп огня
Сезон 2 / Серия 13 11 февраля 2019
Книга секретов. Глава четвертая: Первородный грех
Сезон 2 / Серия 14 4 марта 2019
Апокалипсис. Глава первая: Альфа
Сезон 2 / Серия 15 11 марта 2019
Апокалипсис. Глава вторая: Омега
Сезон 2 / Серия 16 18 марта 2019
О чем cерия

Во 2 сезоне 9 серии сериала «Черная молния» побег Дженнифер и Пэйнкиллера оборачивается катастрофой. Получив ранение, Халил находится между жизнью и смертью, а Джефф и его союзники продолжают идти по следу парочки.

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