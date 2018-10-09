Книга последствий. Глава первая: Восстание детей зелёного света
Сезон 2 / Серия 19 октября 2018
Книга последствий. Глава вторая: Блюз чёрного Иисуса
Сезон 2 / Серия 216 октября 2018
Книга последствий. Глава третья: мастер Лаури
Сезон 2 / Серия 323 октября 2018
Книга последствий. Глава четвёртая: Сквозящий монстр
Сезон 2 / Серия 430 октября 2018
Книга крови. Глава первая: Реквием
Сезон 2 / Серия 513 ноября 2018
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Книга крови. Глава третья: Санже
Сезон 2 / Серия 727 ноября 2018
Книга восстания. Глава первая: Побег
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Сезон 2 / Серия 911 декабря 2018
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Сезон 2 / Серия 1128 января 2019
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Апокалипсис. Глава первая: Альфа
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О чем cерия
Во 2 сезоне 1 серии сериала «Черная молния» новым королем преступного мира становится Тобиас, мечтающий любой ценой убить супергероя. После событий с участием Пирсов чиновники рассматривают вариант с временным закрытием школы.
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