В 4 сезоне 4 серии сериала «Миллиарды» фонд Акса выдерживает атаку в решающий момент. У Тейлор появляется неожиданный бизнес-партнер. К Чаку за помощью обращается Акс. Чтобы продвинуть свою карьеру, Чак предпринимает дерзкий ход.
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