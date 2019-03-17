В 4 сезоне 2 серии сериала «Миллиарды», чтобы выполнить задачу убрать Тейлор и новую компанию, Акс находит общий язык с авантюрным капиталистом. Чак ставит свои цели на новые позиции. Венди просит Чака сменить обстановку.
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