В 4 сезоне 12 серии сериала «Миллиарды» серьезное решение принимает Бобби «Акс» Аксельрод, в то же время Коннерти все ближе подбирается к правде. Напряжение продолжает расти, а динамика постоянно меняется.
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