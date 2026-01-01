Грибники призывают не наступать на такие бревна в лесу: шаг — и придется звонить в МЧС и скорую

«Чудес не бывает»: от листьев ореха есть польза на даче лишь в 2 случаях – все остальные «лайфхаки» убьют ваш огород

Не сушу мяту и вам не советую — нашла способ, как сохранить ее аромат до зимы: радости нет предела

Если наберёте 9 из 9 — Кар-Карыч вами бы гордился! Забавный тест по самым неожиданным героям «Смешариков»

27 лет смотрим «Матрицу», а ответа все нет: 3 загадки фильма, которые до сих пор обсуждают фанаты

Всего 4–7 серий: 5 шикарных мини-сериалов Netflix, которые можно посмотреть за один день, а то и меньше

«Поднятию уровня» осталось 2 года жизни: главный конкурент Джин-Ву доберется до экранов в 2028-м, и дальше «пиши пропало»

3 свежих российских сериала про врачей затянут не хуже «Интернов»: №1 зовут самым интересным

2 свежих ужастика ученые признали по-настоящему страшными: «Обсессия» с «Хокумом» позорно пролетели мимо топ-10 «самых-самых»

«На одном дыхании»: 8 700 000 зрителей смотрят этот сериал от Netflix прямо сейчас — стал самым популярным меньше чем за 2 недели