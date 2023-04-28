Меню
Новости о сериале «Большая маленькая ложь»
Вся информация о сериале
Что смотреть на выходных: «Крик 6», детектив с Элизабет Олсен и боевик про спецагентов
На этой неделе стриминги предлагают отправиться на секретное задание, узнать о своих корнях, сыграть в баскетбол с Вуди Харрельсоном и послушать Дэвида Боуи.
Написать
28 апреля 2023 15:00
Что смотреть на выходных: «Вавилон», хоррор про куклу и детектив «Комплекс бога»
На этой неделе стриминги предлагают оторваться на вечеринках в старом Голливуде, отыскать маньяка и отправиться в путешествие по Исландии.
Написать
3 февраля 2023 15:00
Мама с папой постарались: 8 nepo-актеров, которые попали в кино благодаря родителям
Звезда «Эмили в Париже», братья Скарсгарды и дочь Джонни Деппа.
Написать
20 января 2023 12:00
От «Одних из нас» до второго сезона «Шершней»: 23 самых ожидаемых сериала 2023 года
Шоу по игре The Last of Us, опасные психопаты и продолжение мистического триллера про подростков, заставлявших в лесах Онтарио, – 2023-й сериальный год выглядит как минимум многообещающе.
Написать
2 января 2023 12:00
Третий сезон «Большой маленькой лжи» не состоится из-за смерти режиссера Жан-Марка Валле
Некоторые актеры сериала надеялись, что, несмотря на трагедию, шоу получит продолжение.
Написать
17 ноября 2022 15:27
Уберите мужчин от экранов: 5 сериалов, которые откровенно говорят о женских проблемах
Разводы, дети, харасмент и другие животрепещущие вопросы, которые волнуют все женское сообщество.
Написать
23 октября 2022 12:00
Почитать и посмотреть: 8 отличных сериалов, снятых по книгам
Эти истории увлекательны и на бумаге, и на экране.
Написать
8 апреля 2022 18:59
Peacock заказал производство мини-сериала по роману Лианы Мориарти «Яблоки не падают никогда»
Ранее по ее произведениям сняли «Большую маленькую ложь» и «Девять совсем незнакомых людей».
Написать
10 февраля 2022 14:07
Лора Дерн, Шейлин Вудли, Джаред Лето и другие звезды Голливуда скорбят по режиссеру Жан-Марку Валле
Его вспоминают как одного из лучших режиссеров современности.
Написать
28 декабря 2021 16:30
Умер режиссер «Даллаского клуба покупателей» Жан-Марк Валле
Причина смерти не уточняется.
Написать
27 декабря 2021 15:20
Автор «Большой маленькой лжи» экранизирует криминальный роман «Метод инспектора Авраама»
Сериал расскажет о детективе, который ищет пропавшего подростка.
Написать
26 октября 2021 15:20
