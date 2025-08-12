Меню
Сериалы
Большая маленькая ложь
Статьи
Подруги, тайны и скелеты в шкафу: топ-5 сериалов, которые почти переплюнули «Отчаянных домохозяек» (а это уже подвиг)
Похожих проектов сняли много, но зрителям понравились единицы.
Написать
12 августа 2025 07:58
У каждого рейтинг выше 7.3 на IMDb: 5 сериалов, похожих на «Большую маленькую ложь» — в №4 тоже Николь Кидман
Соседи, загадочные происшествия и скелеты в шкафу — здесь все на своих местах.
Написать
27 апреля 2025 12:19
