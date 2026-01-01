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Актёры 2 сезона сериала «Лучше звоните Солу» (2016)

Актеры сериала «Лучше звоните Солу» Вся информация о сериале
Боб Оденкерк
Боб Оденкерк Bob Odenkirk
Jimmy McGill Джонатан Бэнкс
Джонатан Бэнкс Jonathan Banks
Рэй Сихорн
Рэй Сихорн Rhea Seehorn
Kim Wexler Патрик Фабиан
Патрик Фабиан Patrick Fabian
Howard Hamlin Майкл Мэндо
Майкл Мэндо Michael Mando
Майкл МакКин
Майкл МакКин Michael McKean
Chuck McGill Рекс Линн
Рекс Линн Rex Linn
Керри Кондон
Керри Кондон Kerry Condon
Джим Бивер Jim Beaver
Эд Бегли мл.
Эд Бегли мл. Ed Begley Jr.
Деннис Буцикарис Dennis Boutsikaris
Клеа ДюВалл
Клеа ДюВалл Clea DuVall
Энн Кьюсак Ann Cusack
Марк Прокш
Марк Прокш Mark Proksch
Jessie Ennis
Майкл Чиффо Michael Chieffo
Кайл Борнхаймер
Кайл Борнхаймер Kyle Bornheimer
Мануэль Уриза Manuel Uriza
Омар Маскати Omar Maskati
Джош Фэйдем Josh Fadem
Кара Пифко Cara Pifko
Джо ДеРоза Joe DeRosa
Луис Монкада Luis Moncada
Стоуни Вестморлэнд Stoney Westmoreland
Рэймонд Крус
Рэймонд Крус Raymond Cruz
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