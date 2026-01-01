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Актеры и роли
Актёры 2 сезона сериала «Лучше звоните Солу» (2016)
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Актеры сериала «Лучше звоните Солу»
Вся информация о сериале
Боб Оденкерк
Bob Odenkirk
Jimmy McGill
Джонатан Бэнкс
Jonathan Banks
Рэй Сихорн
Rhea Seehorn
Kim Wexler
Патрик Фабиан
Patrick Fabian
Howard Hamlin
Майкл Мэндо
Michael Mando
Майкл МакКин
Michael McKean
Chuck McGill
Рекс Линн
Rex Linn
Керри Кондон
Kerry Condon
Джим Бивер
Jim Beaver
Эд Бегли мл.
Ed Begley Jr.
Деннис Буцикарис
Dennis Boutsikaris
Клеа ДюВалл
Clea DuVall
Энн Кьюсак
Ann Cusack
Марк Прокш
Mark Proksch
Jessie Ennis
Майкл Чиффо
Michael Chieffo
Кайл Борнхаймер
Kyle Bornheimer
Мануэль Уриза
Manuel Uriza
Омар Маскати
Omar Maskati
Джош Фэйдем
Josh Fadem
Кара Пифко
Cara Pifko
Джо ДеРоза
Joe DeRosa
Луис Монкада
Luis Moncada
Стоуни Вестморлэнд
Stoney Westmoreland
Рэймонд Крус
Raymond Cruz
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