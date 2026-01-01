Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хранитель камфорного дерева»
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Основные места съемок сериала Лучше звоните Солу
Альбукерке, Нью-Мексико, США
Нью‑Мексико, США
США
Где снимали известные сцены
Cinnabon в роли Джина на локации в Омахе
Торговый центр «Коттонвуд» — 10000 Coors Blvd Bypass NW, Альбукерке, Нью-Мексико, США
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Дом Чака
1607 Сан-Кристобаль Роуд SW, Альбукерке, штат Нью-Мексико, США
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Кафе «Маршрут 66»
Семейный ресторан «Лойола» — 4500 Central Avenue SE, Альбукерке, штат Нью-Мексико, США
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Дом Кеттлманов
1520 Tejana Mesa Pl NE, Альбукерке, штат Нью‑Мексико, США
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Студия
Киностудия Альбукерке — 5650 Университетский бульвар SE, Альбукерке, штат Нью‑Мексико, США
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Место работы Майка.
102 авеню Маркетт NE, Альбукерке, Нью‑Мексико, США
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место съёмок
Спа и маникюр — 160 бул. Хуан Табо NE, Альбукерке, Нью‑Мексико, США
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Офисы Хэмлина, Хэмлина и МакГилла
100 Авеню Сан NE, Альбукерке, Нью-Мексико, США
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