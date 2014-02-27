В 1 сезоне 11 серии сериала «Бессонница» Марина со Златой собирают информацию на Иру. Для этого они встречаются с доктором, который лечил ее от редкого заболевания. В это время Александр открывает охоту на Алексея, а Антон нападает на Ольгу.