Во 2 сезоне 3 серии сериала «Беспринципные» Славик пытается познакомиться с очередной красавицей, но выясняется, что он уже переспал с ней в прошлом, да еще и должен ей денег. Незадачливому Казанове приходится представиться своим братом-близнецом.
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