Во 2 сезоне 1 серии сериала «Беспринципные» Славик дарит Людмиле дорогое кольцо с бриллиантом. Прямо во время романтического ужина планы мужчины портит одна из его любовниц. Однако изобретательный Славик снова находит способ избежать семейной драмы.
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