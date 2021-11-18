Во 2 сезоне 1 серии сериала «Беспринципные» Славик дарит Людмиле дорогое кольцо с бриллиантом. Прямо во время романтического ужина планы мужчины портит одна из его любовниц. Однако изобретательный Славик снова находит способ избежать семейной драмы.