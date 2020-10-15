В 1 сезоне 8 серии сериала «Беспринципные» главный герой рассказывает, как его похитили из аэропорта и привезли к некоему Лукьяну. После этого патологический лжец собрался проворачивать более обдуманные аферы. Роман влюбляется в Веру.
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