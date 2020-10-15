В 1 сезоне 5 серии сериала «Беспринципные» Славик приходит к жене с двумя букетами, один из которых от «Геннадия Валентиновича». На следующий день Геннадий сообщает Люде, что поможет решить все проблемы и хочет прийти к ней на прием.
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