В 1 сезоне 4 серии сериала «Беспринципные» Людмила рассказывает мужу о том, что в школу требуется большая сумма денег на стройку. Славик идет на встречу с учителем и решает ее соблазнить, говоря, что ему требуется муза для бизнеса.
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