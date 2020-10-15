В 1 сезоне 4 серии сериала «Беспринципные» Людмила рассказывает мужу о том, что в школу требуется большая сумма денег на стройку. Славик идет на встречу с учителем и решает ее соблазнить, говоря, что ему требуется муза для бизнеса.