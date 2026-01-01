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Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
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Актёры 1 сезона сериала «Берсерк» (2016)
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Актеры сериала «Берсерк»
Вся информация о сериале
Хироаки Иванага
Hiroaki Iwanaga
Guts
Каору Мидзухара
Kaoru Mizuhara
Puck
Сакурай Такахиро
Takahiro Sakurai
Griffith
Тоа Юкинари
Toa Yukinari
Casca
Ёко Хикаса
Yōko Hikasa
Farnese
Кадзуюки Окицу
Kazuyuki Okitsu
Serpico
Аки Тоёсаки
Aki Toyosaki
Хиро Симоно
Hiro Shimono
Isidro
Хироки Ясумото
Hiroki Yasumoto
Azan
Рикия Кояма
Rikiya Koyama
Mozgus
Саито Тива
Chiwa Saitô
Schierke
Хотю Оцука
Hôchû Ôtsuka
Томомити Нисимура
Tomomichi Nishimura
Миюки Савасиро
Miyuki Sawashiro
Luca
Юити Накамура
Yuichi Nakamura
Silat
Акио Оцука
Akio Otsuka
Natsumi Takamori
Nina
Аяко Такэути
Ayako Takeuchi
Аяна Такэтацу
Ayana Taketatsu
Кодзи Исии
Kôji Ishii
Natsuki Aikawa
Минако Котобуки
Minako Kotobuki
Тоа Юкинари
Toa Yukinari
Даисукэ Хиракава
Daisuke Hirakawa
Jerome
Хироюки Ёсино
Hiroyuki Yoshino
Ryan Bartley
Nina
Jalen K. Cassell
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