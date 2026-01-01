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Киноафиша Сериалы Берсерк Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Берсерк» (2016)

Актеры сериала «Берсерк» Вся информация о сериале
Хироаки Иванага Hiroaki Iwanaga
Guts
Каору Мидзухара Kaoru Mizuhara
Puck
Сакурай Такахиро
Сакурай Такахиро Takahiro Sakurai
Griffith
Тоа Юкинари Toa Yukinari
Casca Ёко Хикаса
Ёко Хикаса Yōko Hikasa
Farnese
Кадзуюки Окицу Kazuyuki Okitsu
Serpico
Аки Тоёсаки Aki Toyosaki
Хиро Симоно
Хиро Симоно Hiro Shimono
Isidro Хироки Ясумото
Хироки Ясумото Hiroki Yasumoto
Azan
Рикия Кояма Rikiya Koyama
Mozgus
Саито Тива Chiwa Saitô
Schierke Хотю Оцука
Хотю Оцука Hôchû Ôtsuka
Томомити Нисимура Tomomichi Nishimura
Миюки Савасиро
Миюки Савасиро Miyuki Sawashiro
Luca Юити Накамура
Юити Накамура Yuichi Nakamura
Silat Акио Оцука
Акио Оцука Akio Otsuka
Natsumi Takamori
Nina
Аяко Такэути Ayako Takeuchi
Аяна Такэтацу Ayana Taketatsu
Кодзи Исии Kôji Ishii
Natsuki Aikawa
Минако Котобуки Minako Kotobuki
Тоа Юкинари Toa Yukinari
Даисукэ Хиракава Daisuke Hirakawa
Jerome
Хироюки Ёсино Hiroyuki Yoshino
Ryan Bartley
Nina
Jalen K. Cassell
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