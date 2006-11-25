Бен 10 2005 - 2008 3 сезон

Ben 10 12+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 25 ноября 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 13
Продолжительность сезона 4 часа 46 минут
О чем 3-й сезон сериала «Бен 10»

В 3 сезоне сериала «Бен 10» Гвен и Бена похищают их копии из будущего и переносят на несколько лет вперед, чтобы они помогли новым себе справиться с серьезной проблемой. Тем временем доктор Анимо запускает очередной зловещий план, оживив Вилгакса. Позже Бен попадает под чары коварного гипнотизера, который использует свой талант для получения незаконных доходов. Неожиданно в этом деле оказываются замешаны инопланетяне. Путешествуя по Долине Смерти, Теннисоны натыкаются на аномальную зону вечной зимы. Дедушке Максу приходится стать настоящим Санта-Клаусом, а ребята превращаются в его эльфов.

7.6
7.6 IMDb

Список серий 3-го сезона сериала «Бен 10»

Многоликий Бен Ben 10,000
Сезон 3 Серия 1
25 ноября 2006
Ночные приключения Midnight Madness
Сезон 3 Серия 2
2 декабря 2006
В чужом теле A Change of Face
Сезон 3 Серия 3
9 декабря 2006
Счастливого Рождества Merry Christmas
Сезон 3 Серия 4
11 декабря 2006
Бенвольф Benwolf
Сезон 3 Серия 5
17 февраля 2007
Игра окончена Game Over
Сезон 3 Серия 6
24 февраля 2007
Приключения друзей-супергероев Super Alien Hero Buddy Adventures
Сезон 3 Серия 7
10 марта 2007
Секретный Under Wraps
Сезон 3 Серия 8
17 марта 2007
Странный матч The Unnaturals
Сезон 3 Серия 9
24 марта 2007
Чудовищная погода Monster Weather
Сезон 3 Серия 10
3 марта 2007
Возвращение The Return (1)
Сезон 3 Серия 11
7 апреля 2007
Призрак из темноты Be Afraid of the Dark (2)
Сезон 3 Серия 12
14 апреля 2007
Гостья из космоса The Visitor
Сезон 3 Серия 13
21 апреля 2007
Покруче Шарапова: 3 детективных сериала про советские годы — такое даже Брагину не снилось
Концовки, от которых хотелось кричать: эти три финала дорам разбили сердца поклонников
«И вас вылечат!»: угадайте 6 советских фильмов по кадрам с врачами (тест)
«Ландыши» чудом ушли на серебро: а вот о финале лучшего сериала 2025-го россияне спорят до сих пор
С планами на выходные определились: Netflix выпустил 8-серийный хоррор от авторов «Очень странных дел» — место в топе ему обеспечено
И восстали машины на Netflix: создатель «Изгой-один» еще 3 года назад выпустил лучшую версию «Терминатора»
Анимешникам этот тест не по зубам: лишь те, кто смотрит умное кино, вспомнят названия по переделанным кадрам
Мартин эту повесть считает самой любимой: иронично, что главную роль в экранизации сыграет Джон Сноу
«Совершенно тупые и ненужные»: Владимир Путин оценил современные фильмы – под раздачу попал Голливуд
Новый детектив Okko окрестили ответом «Твин Пиксу»: та же идея поместилась в 8 серий — неужели еще один хит уровня «Аутсорса»?
3 Sci-Fi-боевика 2000-х, за которые не стыдно до сих пор: без Нео и Железного человека, зато с Ривзом и Дауни-младшим
