В 3 сезоне сериала «Бен 10» Гвен и Бена похищают их копии из будущего и переносят на несколько лет вперед, чтобы они помогли новым себе справиться с серьезной проблемой. Тем временем доктор Анимо запускает очередной зловещий план, оживив Вилгакса. Позже Бен попадает под чары коварного гипнотизера, который использует свой талант для получения незаконных доходов. Неожиданно в этом деле оказываются замешаны инопланетяне. Путешествуя по Долине Смерти, Теннисоны натыкаются на аномальную зону вечной зимы. Дедушке Максу приходится стать настоящим Санта-Клаусом, а ребята превращаются в его эльфов.