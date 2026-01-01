Где снимали известные сцены
Дома в Белгрейвии — экстерьеры — для изменения цвета песчаниковых стен на белый использовали CGI.
Морэй Плейс, Эдинбург, Шотландия, Великобритания
Загородная усадьба леди Брокенхерст, Лимингтон-парк
Ротэм-парк, Поттерс-Бар, Барнет, Хартфордшир, Англия, Великобритания
на натуре
Вестминстер, Большой Лондон, Англия, Великобрит.
на натуре
Ист-Моулси, Саррей, Англия, Великобритания
на натуре
Эдинбург, Шотландия, Великобритания
на натуре
Данс, Шотландское пограничье, Шотландия, Великобритания
на натуре
Поттерс-Бар, Хартфордшир, Англия, Великобритания
на натуре
Уэлвин-Гарден-Сити, Хертфордшир, Англия, Великобритания
на натуре
Стрэнд, Вестминстер, Большой Лондон, Англия, Великобритания
на натуре
Сайон-парк, Брентфорд, Большой Лондон, Англия, Великобритания
на натуре
Брокет-Холл, Уэлвин-Гарден-Сити, Хартфордшир, Англия, Великобритания
на натуре
Брентфорд, Большой Лондон, Англия, Великобритания
на натуре
Хэмптон-Корт-Уэй, Ист-Молси, Суррей, Англия, Великобритания
Интерьеры дома Темплмор леди Марии Грей
Сайон-хаус, парк Сайон, Брентфорд, Большой Лондон, Англия, Великобритания
Гайд-парк, Грин-парк и Кенсингтонские сады
Дворец Хэмптон-Корт, Хэмптон-Корт-уэй, Ист-Молси, Суррей, Англия, Великобритания
Ист-Энд Лондона
Сомерсет-Хаус, Стрэнд, Вестминстер, Большой Лондон, Великобритания
Интерьеры домов Тренчарда и Брокенхерста в Белгравии
Усадьба Мандерстон, Данс, Шотландские Пограничья, Шотландия, Великобритания
место съёмок
Старый Королевский военно-морской колледж, Гринвич, Лондон, Великобритания
