В 1 сезоне 6 серии сериала «Пришельцы из прошлого» сложная охота на убийцу постепенно подходит к своему завершению. Напарники сделали все всевозможное, чтобы восстановить справедливость. Альфхильдр предстоит столкнуться с горькой правдой.
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