В 1 сезоне 4 серии сериала «Пришельцы из прошлого» дочь Ларса Ингрид попадает в загадочную аварию. Вскоре после этого Альфхильдр необходимо обратиться за помощью к норвежцам, чтобы иметь возможность продолжить свое непростое расследование.
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