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Актёры 1 сезона сериала «Наша первая жизнь» (2017)

Актеры сериала «Наша первая жизнь» Вся информация о сериале
Ли Мин-ги Lee Min Ki
Чон Со-мин
Чон Со-мин So-Min Jung
Исом Esom
Пак Пён-ын
Пак Пён-ын Park Byeong-eun
Ким Га-юнь Kim Ga Eun
Ким Мин-сок
Ким Мин-сок Kim Min-seok
Ли Чхон-а Lee Cheong-ah
Ким Сон-ён
Ким Сон-ён Kim Sun-young
Ким Бён-ок
Ким Бён-ок Byeong-ok Kim
Ким Ын-су Kim Eung-soo
Ким Мин-гю Kim Min-gyoo
Мун Хи-гён Moon Hee-gyeong
Ли Чхэгён Lee Chae-kyung
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