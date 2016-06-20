В 1 сезоне 4 серии сериала «Лабиринты разума» Мин Чжэ вспоминает, как впервые пригласила на свидание Ён О. Директор Кан готовится к прибытию иностранных специалистов и пытается скрыть скандальное убийство в стенах больницы от гостей.
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