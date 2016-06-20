В 1 сезоне 3 серии сериала «Лабиринты разума» Ган Мён вспоминает, как его приёмный сын в юношестве обманул его, чтобы поступить на медицинский факультет. Чжин Сон обнаруживает, что кто-то попросил удалить записи операции хирурга Сок Чжу.