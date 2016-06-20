В 1 сезоне 14 серии сериала «Лабиринты разума» доктор Ли не может поддержать рискованное решение приёмного сына стать донором для возлюбленной. Операция проходит успешно, однако Сок Чжу и Ён О оказываются на грани увольнения из клиники.
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